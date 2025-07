Riduce l’ex in fin di vita Prima sperona l’auto poi botte e coltellate | | L’ho ammazzata

di Mariateresa Mastromarino La porta di ingresso è spaccata, divelta. Dietro di sĂ©, cela uno scenario raccapricciante che dimostra la ferocia dell’uomo. Un uomo, l’ennesimo, che ha provato a uccidere la sua ex compagna, riducendola in fin di vita a furia di botte e coltellate. "L’ho ammazzata", grida delirante, mentre i carabinieri del Radiomobile lo fermano e lo portano via in manette; altri colleghi, invece, spingono la porta di quell’appartamento al terzo piano e fanno i conti con ciò che l’uomo intendeva dire poco prima: una donna è stesa a terra, in salone, ricoperta di vetri e immersa in un lago di sangue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

