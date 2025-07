“Nonostante l’intesa raggiunta a livello europeo, le preoccupazioni restano. Non possiamo dimenticare che i dazi, al di lĂ delle percentuali che è possibile contrattare, sono un problema di enorme rilevanza sia per l’Italia, sia, ancor piĂą, per una provincia esportatrice come quella bergamasca, che impatta direttamente sulle principali filiere industriali della provincia, fortemente integrate nelle catene globali del valore” così Giovanna Ricuperati, presidente di Confindustria Bergamo, commenta l’accordo tra Stati Uniti ed Europa sulle esportazioni, con tariffe sì scese dal 30% ipotizzato da Trump al 15%, ma comunque triplicate rispetto ai normali standard. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Ricuperati: “Dazi? Un problema enorme. Le nostre preoccupazioni restano”