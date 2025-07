Ricostruzione a Faenza il sindaco Isola | Nessuno ha mai detto che si intende allagare volutamente tutta la campagna

L’ultimo strumento a cui ricorrere nel caso di eventi di maltempo estremi, se tutti gli interventi realizzati non fossero sufficienti a garantire la capacitĂ di deflusso della piena e la messa di sicurezza di persone e cose. Una prospettiva “di emergenza” che va responsabilmente considerata, alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: ricostruzione - faenza - sindaco - isola

Ricostruzione a Faenza, il sindaco Isola: “Nessuno ha mai detto che si intende allagare volutamente tutta la campagna; Aree allagabili, delocalizzazione e protezioni; La soddisfazione del sindaco Isola per i fondi pro ricostruzione a Faenza: Un passo decisivo per mettere in sicurezza il territorio.

Riolo Terme. Rinasce il collegamento di Isola: varato il nuovo ponte Bailey sul Senio - La mattinata di mercoledì ha segnato un momento importante per la piccola frazione di Isola, nel comune di Riolo Terme. Secondo corriereromagna.it

Faenza, de Pascale: “Un piano di interventi per un cambio di passo concreto nel territorio” - L’ultimo strumento a cui ricorrere nel caso di eventi di maltempo estremi, se tutti gli interventi realizzati non fossero sufficienti a garantire la ... Da ravennanotizie.it