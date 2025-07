La serie animata Rick and Morty ha recentemente attirato l’attenzione dei fan grazie a un episodio che omaggia in modo diretto Dungeons and Dragons. Questo collegamento tra le due proprietà , già consolidato nel tempo attraverso crossover e pubblicazioni, evidenzia una forte sinergia tra il mondo dell’animazione e il ruolo di gioco. In questo approfondimento si analizzano i dettagli della collaborazione, le influenze reciproche e le iniziative editoriali legate alle due franchise. rick and morty e dungeons and dragons: un legame che supera l’omaggio dell’episodio di stagione 8. una panoramica sulla partnership tra franchise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Rick e morty stagione 8: l’inaspettato riferimento a d&d rivela segreti sorprendenti