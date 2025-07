Riccione si accende con Estathé 3×3 Italia Finals 2025 | in scena lo spettacolo dello street basket

Dopo due mesi di adrenalina, canestri spettacolari e passione per la pallacanestro, il sipario sta per alzarsi sul gran finale di Estathé 3×3 Italia Streetbasket 2025, in programma a Riccione, da domani, 30 luglio, al 2 agosto. L’evento, in cui le squadre si sfideranno per conquistare i titoli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it