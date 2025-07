Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha annunciato sui social di aver presentato un esposto contro Matteo Salvini e la Lega per « istigazione e propaganda dell’odio razziale ». La denuncia, firmata dall’avvocata Paola Bevere, arriva in seguito alla campagna di affissioni promossa dal partito del vicepremier, che ha suscitato forti reazioni nella capitale e non solo. I manifesti in questione contenevano slogan come: «Scippi in metro? Ora finisci in galera senza scuse», «Occupi una casa? Ti buttiamo fuori in 24 ore», «Blocchi una strada a chi lavora? Finisci in galera». A queste frasi erano abbinate immagini generate con l’ intelligenza artificiale, raffiguranti persone con tratti stereotipicamente associabili a nomadi, extracomunitari o giovani con i dreadlock. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Riccardo Magi denuncia Salvini e la Lega per istigazione all’odio razziale