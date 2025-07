Riaperto il cantiere della rotatoria Sarà ultimata entro fine settembre

GAMBOLĂ’ (Pavia) I lavori, che si erano interrotti per un breve periodo, sono ripresi da qualche giorno. E se le tempistiche verranno rispettate, la nuova rotatoria realizzata lungo il tratto urbano della Provinciale 183, che in territorio di Gambolò prende il nome di via Lomellina, all’altezza dell’intersezione con via delle Ova e via Artigianato, dovrebbe essere completata entro fine settembre. Sino a quel giorno infatti è stata istituita la circolazione a senso unico alternato nell’arco delle 24 ore. Il nuovo svincolo, che non ha mancato di suscitare polemiche, consentirĂ anche un agevole accesso all’ isola ecologica da realizzare in zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

