Respinta la domanda di revisione della condanna di Vanni

di Stefano Brogioni GENOVA La corte d’appello di Genova non ha ammesso l’istanza per la revisione della condanna di Mario Vanni, il postino di San Casciano scomparso nel 2009 dopo essere stato condannato all’ergastolo per quattro degli otto duplici omicidi attribuiti al mostro di Firenze. I giudici hanno ritenuto "che il materiale offerto dalla difesa non consenta di superare la valutazione preliminare di ammissibilitĂ dell’istanza di revisione per la manifesta inidoneitĂ delle asserite nuove prove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato". L’istanza si concentrava sulla consulenza entomologica che retrodata di due giorni il duplice omicidio dei francesi avvenuto nel settembre del 1985, una ’verità ’ scientifica dimostrabile solo oggi alla luce dei progressi fatti dalla disciplina che smentirebbe il racconto del testimone Giancarlo Lotti, il quale si collocò sulla piazzola di Scopeti la domenica sera e disse di aver visto Vanni ucciderĂ assieme a Pietro Pacciani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Respinta la domanda di revisione della condanna di Vanni

