Renzi | L’accordo sui dazi è una disfatta per l’Europa Meloni pensa alle copertine ma qui crollano le imprese

«L'accordo è insostenibile per le imprese e ancor piĂą insostenibile è Giorgia Meloni per i portafogli degli italiani», afferma Matteo Renzi in un'intervista a La Repubblica. Il leader di Italia Viva condanna duramente l'intesa sui dazi, definendola «una Caporetto per l'Unione Europea», e accusa il governo Meloni di aver dimostrato debolezza e mancanza di visione internazionale. Renzi ironizza: «Avevo proposto che fosse Mario Draghi a negoziare con Trump, uno capace di farsi rispettare.

In questa notizia si parla di: accordo - meloni - imprese - renzi

Renzi: «L’accordo sui dazi è insostenibile, una caporetto per la Ue. Meloni pensa alle sue copertine e qui saltano le imprese» Vai su X

