Regione Umbria parere negativo sul nucleare | Inaccettabile solo pensare ad una centrale o un deposito di scorie

La Regione Umbria ha espresso parere negativo sullo schema di disegno di legge recante ‘Delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile’ nell'ambito della consultazione telematica sulla convocazione della Commissione ambiente, energia e sostenibilità . Il parere in coerenza con le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Nucleare, parere negativo della Regione Umbria: "È una violazione della Costituzione" https://ift.tt/3N1ey2k Vai su X

Parere negativo della Regione sul Ddl sull'energia nucleare - La Regione Umbria ha espresso parere negativo sullo schema di disegno di legge "Delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile" nell'ambito della consultazione telematica sulla convocazi ... Lo riporta ansa.it

L’Umbria dice no al disegno di legge sull’energia nucleare - La Regione Umbria ha espresso parere negativo sullo schema di disegno di legge recante «Delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile» nell’ambito della consultazione telematica sulla c ... Riporta umbria24.it