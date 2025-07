Regione Siciliana 600 emendamenti alla manovra ter | quante trappole per il governo

In commissione Bilancio ieri il conto si è fermato a 600. Tanti sono gli emendamenti presentati alla manovra ter. Una buona metĂ sono stati presentati da Pd e 5 Stelle su ogni comma del disegno di legge presentato dal governo e puntano ad azionare il voto segreto per cancellare pezzi della norma e far esplodere le micce accese nella maggioranza. Sono trappole tese al governo. Ma va detto che anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Regione Siciliana, 600 emendamenti alla manovra ter: quante trappole per il governo

In questa notizia si parla di: governo - emendamenti - manovra - trappole

Separazione delle carriere, il governo ha fretta: La Russa pronto alla mini-tagliola sugli emendamenti dell’opposizione - Accelerare i tempi, tagliare il dibattito, azzerare migliaia di emendamenti e varare l’agognata separazione delle carriere, provvedimento tanto caro al fu Cavalier Silvio Berlusconi.

Società scientifiche: "Grave il 'no' dell'Italia agli emendamenti Oms, il governo ci ripensi" - Cognetti (Fossc), 'scelta sbagliata che può avere conseguenze negative in pandemia' Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute) - "Giudichiamo molto grave la recente decisione del Governo italiano di rigettare gli emendamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità sul contrasto alle pandemie.

Intercettazioni, i reati di violenza sulle donne esclusi dal limite dei 45 giorni: ok del governo agli emendamenti - I reati di violenza sulle donne compresi nella disciplina del cosiddetto “ codice rosso ” non saranno sottoposti al limite di 45 giorni per le intercettazioni.

Regione Siciliana, 600 emendamenti alla manovra ter: quante trappole per il governo.

Regione Siciliana, 600 emendamenti alla manovra ter: quante trappole per il governo - Metà presentati in commissione Bilancio da Pd e 5 Stelle, altri 300 dai partiti di centrodestra Riflettori puntati sul budget extra da stanziare: al momento s’ipotizza quota 30- Secondo msn.com

SALUTE E POLITICA/ Quel “no” che il governo deve dire subito per non cadere nella trappola dell’OMS - Il Governo dovrebbe rigettare formalmente gli emendamenti alla RSI proposti dall'OMS e farlo in fretta. Si legge su ilsussidiario.net