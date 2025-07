Regione Piccerillo Lega | Sospese le terapie per i bambini autistici

Tempo di lettura: 2 minuti ‚ÄúQuesta √® la vera faccia della Campania governata da De Luca: bambini autistici senza assistenza da quattro mesi e professionisti senza stipendio da circa due anni. Un disastro sanitario e sociale nascosto sotto il tappeto della propaganda‚ÄĚ. Cos√¨ il consigliere regionale della Lega Antonella Piccerillo, che ha chiesto conto in un‚Äôinterrogazione ‚Äú della vergognosa sospensione dei Piani Terapeutici Riabilitativi Individualizzati (PTRI) per pazienti autistici nell‚ÄôAmbito C07 del casertano‚ÄĚ. ‚Äú Il 1¬į aprile ‚Äď denuncia ‚Äď √® calata la mannaia: stop ai trattamenti riabilitativi per decine di ragazzi autistici, sulla base di un‚Äôinterpretazione burocratica e disumana della contabilit√† regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it ¬© Anteprima24.it - Regione, Piccerillo (Lega): ‚ÄúSospese le terapie per i bambini autistici‚ÄĚ

piccerillo - lega - bambini - autistici

