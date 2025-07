Regionali Conte M5S | Ora non tocca più a De Luca ma non vogliamo azzerare tutto

“Con Vincenzo De Luca non ho fatto nessun patto. L'ho incontrato due volte e al presidente ho detto molto chiaramente che se avesse avuto il terzo mandato lo avremmo contrastato in tutti i modi e saremmo rimasti all'opposizione. Ma adesso non tocca più a lui. Noi stiamo costruendo un progetto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Pericolo chiusura punto nascita e pronto soccorso, Del Rosso: "La Sanità non si tocca. De Luca ha sbagliato tutto" - "Due territori, due presidi fondamentali, un solo grido: basta tagli alla sanità pubblica. No alla chiusura del pronto soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno.

"La festa di Santa Barbara non si tocca", Noi Moderati contro il sindaco di San Ferdinando Luca Gaetano - Francesco Celi e Ferdinandomaria Rizzo, consiglieri di Noi Moderati, in una nota attaccano le scelte messe in atto dall'Amministrazione comunale di San Ferdinando guidata dal sindaco Luca Gaetano "La nostra cittadina sta attraversando una particolare fase di attività amministrativa guidata dal.

Campania, Zinzi (Lega): “De Luca la tocca piano sui M5S” - Tempo di lettura: < 1 minuto “Ma quando il governatore De Luca immagina i suoi aspiranti successori come ‘brave persone’, e cioè ‘chi lavora per sè, per la propria carriera’ lo fa perché vuole ricordare a se stesso e ai cittadini campani cosa pensa esattamente dei 5 Stelle a cui chiede di riconoscere la sua eredità politica? E’ un patto che non regge, nella forma e nella sostanza, destinato a fallire sul nascere e a cui il centrodestra si opporrà per restituire alla Campania la dignità che merita con un profilo qualificato e di sicura competenza”.

Nei sondaggi politici Fratelli d'Italia, Forza Italia e Leag sono in calo a pochi giorni dalla pausa estiva del Parlamento, prima di un autunno che si annuncia 'caldo' tra elezioni regionali e legge di bilancio. Nell'opposizione, invece, fa bene soprattutto il Movimen

