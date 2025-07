Regionali centrodestra in fibrillazione | la Lista Zaia e la buonauscita

Il centrodestra è alle prese con una complessa partita per trovare la quadra nel suo feudo più solido: in Veneto, il rebus della candidatura per le regionali si è trasformato in una questione politica nazionale. La Lista Zaia Al centro della scena non c’è un candidato, ma un’assenza: Luca Zaia, il Doge, il presidente che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Regionali, centrodestra in fibrillazione: la Lista Zaia e la “buonauscita”

Regionali Veneto, Salvini: “Dopo Zaia c’è solo Zaia” - Matteo Salvini ha ribadito il sostegno al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in vista delle prossime elezioni regionali.

Elezioni regionali e futuro personale, Zaia nega «scambi di favori» - Non propone un nome per la sua successione, ma un po' di voce in capitolo ce l'ha visto che è tra i presidenti di Regione più apprezzati d'Italia.

Luca Zaia: «Sul candidato alle elezioni regionali dirò la mia. Io ministro? No a scambi con Fratelli d'Italia» - VENEZIA - «Non sono muto, dirò la mia, certo. Ma il lavoro preparatorio lo devono fare le segreterie del partito, il livello regionale con Alberto Stefani, il livello nazionale con.

