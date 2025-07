Recupero e rivitalizzazione del centro storico | ne discute l' assemblea dell' Area progressista

"Una città straordinariamente normale, dove ci sia lavoro e sia bello vivere". Questa l'indicazione dell'assemblea cittadina tenuta dall'Area Progressista di Agrigento a piazza Ravanusella, scelta apposta per mettere al centro del programma il recupero e la rivitalizzazione del centro storico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

