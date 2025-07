Recupero di Villa Greppi Arrivano 700mila euro

Ritorno alle Belle Époque per Villa Greppi di Monticello Brianza. Da Regione Lombardia sono stati stanziati 700mila euro per completare il restauro dell’ala est della villa ottocentesca, ora bene pubblico, che fu di proprietĂ dei Greppi, casata di rango, che hanno contribuito a scrivere la storia d’Italia, come diplomatici, artisti, patrioti, deputati e senatori del Regno d’Italia e uno, Emanuele, sindaco di Milano dal 1911 al 1913. Grazie al nuovo stanziamento – con un emendamento dei dem Gian Mario Fragomeli e Gigi Ponti, ma firmato pure dai consiglieri di Fratelli d’Italia Christian Garavaglia e Giacomo Zamperini e dal sottosegretario lombardo della Lega Mauro Piazza - potrĂ essere portato a termine il recupero dell’intera ala, dove sono giĂ in corso lavori di ristrutturazione in seguito ad un primo contributo regionale di 900mila euro del 2022. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Recupero di Villa Greppi. Arrivano 700mila euro

