Recupera la vista grazie a una nuova terapia genica è il primo al mondo | È come rinascere

Recupera la vista grazie a una nuova terapia genica è il primo al mondo

Ipovedente 38enne aveva una vista inferiore a un decimo. Operato con nuova terapia genica all'UniversitĂ Vanvitelli con tecnologia del Tigem di Pozzuoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Recupero della vista grazie alla terapia genica a doppio vettore: la prima sperimentazione italiana - V ista recuperata per un paziente italiano di 38?anni affetto da sindrome di Usher tipo?1B  dopo aver ricevuto, nel luglio 2024 presso la Clinica Oculistica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi?Vanvitelli”, una terapia genica a “doppio vettore”, innovativa e sviluppata dall’ Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) di Pozzuoli.

