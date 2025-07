Record per il solare stoccaggi solidi e diversificazione delle fonti | così l’Ue rafforza la propria sicurezza energetica

Il primo trimestre del 2025 ha rappresentato un banco di prova fondamentale per la tenuta e l’adattabilitĂ del sistema energetico europeo, a fronte di condizioni meteorologiche insolite e dinamiche geopolitiche in evoluzione. Nonostante l’inverno piĂą rigido degli ultimi anni e la fine dei transiti di gas russo attraverso l’Ucraina, l’Unione Europea è riuscita a mantenere l’ equilibrio tra domanda e offerta, senza compromettere la sicurezza energetica o la stabilitĂ dei prezzi al consumo. Energia solare da record: una nuova stagione per il fotovoltaico europeo. Tra i segnali piĂą promettenti spicca il nuovo record di produzione di energia solare, che ha raggiunto i 45 TWh nel solo primo trimestre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Record per il solare, stoccaggi solidi e diversificazione delle fonti: così l’Ue rafforza la propria sicurezza energetica

Troppi condizionatori accesi per il caldo record: in Cina l’energia solare evita il crollo della rete - Il pianeta si sta riscaldando più del dovuto e le persone cercano conforto nei climatizzatori. In Cina si sono toccati in alcune zone i 50 gradi e la richiesta di energia è stata folle: 1,5 miliardi di kilowatt.

