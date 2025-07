Sorato Shimizu, a 16 anni, ha stabilito il record mondiale under 18 nei 100 metri piani maschili. Il giovane atleta ha corso in 10? netti durante un incontro sportivo tra scuole superiori giapponesi, svolto all’Hotstaff Field di Hiroshima il 26 luglio scorso. Si tratta della quinta miglior prestazione di sempre per uno sprinter nipponico e vale anche come tempo minimo per i Mondiali in programma a settembre. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Record incredibile a 16 anni: Sorato Shimizu corre i 100 metri in 10 secondi