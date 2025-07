Rebus nuova discarica Pronta la graduatoria restano 23 aree idonee Macerata al primo posto

La relazione definitiva dell’ UniversitĂ Politecnica delle Marche sulle aree idonee in cui realizzare la nuova discarica a servizio di Cosmari srl dovrebbe arrivare proprio in questi giorni. Ma la bozza finale, giĂ in mano al presidente dell’Ata, Sandro Parcaroli, e frutto di un lavoro di ripetute revisioni, contiene giĂ la graduatoria nell’ambito della quale l’assemblea dei soci della societĂ dovrĂ fare la sua scelta. Premesso che questa può cadere anche sull’ultima tra le aree considerate idonee a ospitare l’impianto, pur nel riserbo che avvolge il documento, è emerso che al primo posto della graduatoria c’è un’area che ricade nel comune di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rebus nuova discarica. Pronta la graduatoria, restano 23 aree idonee. Macerata al primo posto

In questa notizia si parla di: idonee - aree - discarica - graduatoria

Rinnovabili, legge al palo: "Aree non idonee, dubbi" - GROSSETO La provincia di Grosseto dovrà affrontare una fase di trasformazione energetica, con un aumento – più o meno significativo ci sarà da capirlo - di progetti relativi a impianti eolici e fotovoltaici.

Aree idonee per gli impianti d'energia rinnovabile, la regione prova a fissare i paletti per legge - Nella prospettiva della transizone energetica, che già sta dispiegando i propri effetti sul territorio, un tema centrale è quello della collocazione dei nuovi impianti per la produzione di energia rinnovabile, alcuni dei quali pur garantendo energia "pulita" possono avere impatti ambientali e.

Rinnovabili, Tar del Lazio: “Il ministero dell’Ambiente deve rivedere il decreto sulle Aree idonee” - Il ministero dell’Ambiente ha due mesi di tempo per elaborare un nuovo decreto nazionale Aree idonee e “rieditare i criteri” per l’individuazione di quelle dove poter installare impianti rinnovabili.

RIAPRE DISCARICA BURGESI A UGENTO, PAGLIARO: “ATTO DI FORZA DELLA REGIONE SULLA PELLE DEL SALENTO, FAREMO MURO” “La minaccia si è concretizzata: riapre – per ora fino al 31 luglio – la discarica Burgesi di Ugento. Lo ha comunicato Vai su Facebook

Rebus nuova discarica. Pronta la graduatoria, restano 23 aree idonee. Macerata al primo posto; Rincari della Tari e rebus discarica. Stop alla spazzatura a Pesaro, da luglio sarà portata a Corinaldo; Nuova discarica, la rosa si restringe: entro fine anno scenderà a massimo 10. «Prioritaria la distanza dal Cosmari.

Nuova discarica, avanti piano. La mappa delle 35 aree idonee. Otto a ... - Otto a Recanati, tre a Macerata Chiuse le consultazioni preliminari, la Provincia ha acquisito i pareri di Comuni ed enti. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cesetti, proposta di legge su aree idonee per il fotovoltaico - Ne è convinto il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti che annuncia la presentazione di una "nuova proposta di legge per l'individuazione delle aree idonee e non idonee per individuare i ... ansa.it scrive