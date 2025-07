Re Carlo nuovo affronto | Harry incontra la madre segreta

Harry dice di volersi riconciliare con suo padre Carlo, ma tutto quello che fa, lo allontana sempre piĂą. Il Duca del Sussex sembra aver preso di nuovo le distanze dalla sua famiglia, quando recentemente è andato a trovare segretamente colei che chiama la sua "seconda mamma", una donna speciale che lo ha confortato quando nemmeno suo papĂ riusciva a comprendere il dolore che provava. Ma andiamo con ordine. Re Carlo, le accuse di Harry per la morte di Diana. Come è noto, a inizio mese i rappresentanti di Re Carlo e di Harry si sono incontrati a Londra per delineare una strategia che dovrebbe permettere di recuperare il rapporto tra padre e figlio.

In questa notizia si parla di: carlo - harry - affronto - incontra

