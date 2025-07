ravenna febbre a 90 la prima col campobasso

Inizio della campagna abbonamenti (366 le tessere vendute) – la prima in serie C per la nuova proprietà del Ravenna – e varo dei calendari della Serie C Sky Wifi. Tanto per un normale lunedì di luglio: ma scoprire con chi si debutta in campionato dà sempre una certa emozione, soprattutto se si torna in terza serie dopo qualche anno di purgatorio tra i Dilettanti della serie D. Si inizia il 24 agosto e già da qualche anno la serie C ha un programma spezzatino distribuito dal venerdì al lunedì sera, passando per il sabato e la domenica. Per cui si può ben parlare di data presunta di inizio: comunque una settimana dopo il debutto in Coppa Italia contro il Cittadella, sempre allo stadio Benelli, per la prima di campionato arriverà il Campobasso, un anno fa vincitore dello scudetto di serie D e 14º nell’ultimo torneo di serie C, dunque salvo senza code di post season. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

