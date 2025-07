Rasura celebra il mirtillo | torna la storica Sagra

Dal 31 luglio al 3 agosto, a Rasura in Valgerola, torna l’attesissima Sagra del Mirtillo, giunta alla 26ª edizione, per celebrare il piccolo frutto di montagna in tutte le sue forme: dolce, salato, liquido, ma sempre protagonista.Quattro giornate dedicate al gusto, alla tradizione e al. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Torna la Sagra del Mirtillo, dal 31 luglio al 3 agosto a Rasura, con un prelibato menu a base di mirtilli e prodotti tipici locali; intrattenimento con musica e balli, mercatini, antichi mestieri, laboratori per bambini e altre attività Scopri il programma sul nostro sito Vai su Facebook

