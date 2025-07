Rapporto Cnel | le imprese a caccia di 3,2 milioni di lavoratori entro il 2028

Roma, 29 luglio 2025 – Le imprese fanno fatica a reperire personale (nel 48% dei casi a livello nazionale), in particolare nei settori metalmeccanico ed elettronico (59,7%) e nei servizi informatici e delle telecomunicazioni (49,5%). Le maggiori criticità riguardano ruoli tecnico-scientifici altamente specializzati. Ma se guardiamo all’orizzonte dei prossimi anni e non solo al breve periodo, nel quinquennio le imprese italiane e la Pubblica Amministrazione avranno necessità di assumere tra 3,3 e 3,7 milioni di persone di cui il 74% nei servizi. Il fabbisogno più elevato lo registrano i servizi alle persone (757-826mila) che da soli superano la richiesta dell’intero settore industriale in senso stretto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rapporto Cnel: le imprese a caccia di 3,2 milioni di lavoratori entro il 2028

In questa notizia si parla di: imprese - milioni - rapporto - cnel

Imprese, Ferrarelle Società Benefit: nel 2024 fatturato a 241 milioni di euro, +3% su 2023 - (Adnkronos) – Nel 2024 Ferrarelle S.p.A. Società Benefit ha rafforzato la propria posizione sul mercato, raggiungendo un fatturato di 241 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente, e un margine EBITDA che si attesta a 24,1 milioni di euro.

Editoria, via libera della Regione a contributi per 3 milioni alle imprese - Via libera dalla giunta regionale al decreto del presidente della Regione per la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto in favore dell’editoria e delle emittenti radiotelevisive che operano in Sicilia.

Imprese, Ferrarelle Società Benefit: nel 2024 fatturato a 241 milioni di euro, +3% su 2023 - (Adnkronos) – Nel 2024 Ferrarelle S.p.A. Società Benefit ha rafforzato la propria posizione sul mercato, raggiungendo un fatturato di 241 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente, e un margine EBITDA che si attesta a 24,1 milioni di euro.

Rapporto Cnel: le imprese a caccia di 3,2 milioni di lavoratori entro il 2028; Lavoro, l'Italia cerca 3,3 milioni di persone entro il 2029: crolla l'ICT, boom nei servizi tradizionali; CNEL e Unioncamere: un Report per colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro.

CNEL e Unioncamere: un Report per colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro - Con la pubblicazione del primo Report sul disallineamento tra domanda e offerta di lavoro in Italia, prende avvio una collaborazione strategica tra CNEL e Unioncamere. Secondo finanza.repubblica.it

Cnel-Unioncamere, nel primo semestre 2,9 milioni di posti - Le imprese programmano entrate lavorative pari a 2,94 milioni di contratti nel primo semestre del 2025, con un aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Da ansa.it