Rapina da oltre 80mila euro | quattro arresti dopo un inseguimento

Quattro persone, di origini napoletane, sono state arrestate per il reato di rapina pluriaggravata in concorso grazie all'operazione che ha permesso di recuperare 80.855 euro dopo un inseguimento tra Bologna e Modena.Tutto è iniziato - racconta Noemi Di Leonardo su BolognaToday - intorno alle ore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

