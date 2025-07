Raphael Gualazzi live il 1° agosto a Roma alla Casa del Jazz per Summertime 2025 con Orchestra

RAPHAEL GUALAZZI in quintetto il 1° agosto a Roma alla Casa del Jazz per il Summertime 2025 Parco di Casa del Jazz – Viale di Porta Ardeatina, 55 Il cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore Raphael Gualazzi, acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture musicali, torna dal vivo nei festival musicali e nelle principali piazze italiane e si esibirà in Quintetto il 1 agosto a Roma presso la Casa del Jazz per Summertime 2025 È in tour da maggio 2025 con tre diversi progetti live: in pianoforte solo, con il suo quintetto, e con Orchestra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Raphael Gualazzi live il 1° agosto a Roma alla Casa del Jazz per Summertime 2025 con Orchestra

Venerdì 25 luglio 2025 alle ore 19:30 RAPHAEL GUALAZZI ospite al Rock Night Show del nostro @ildragodj il 1° agosto l’artista suonerà a Roma per il Summertime 2025, il festival estivo di Casa del Jazz. Vai su Facebook

