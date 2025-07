Raoul Bova sullo scandalo interviene Nicola Porro | Quello che nessuno dice…

Un uomo celebre, una giovane ambiziosa e una serie di messaggi privati finiti nelle mani sbagliate: sono questi gli ingredienti di una vicenda che, da semplice gossip, si è trasformata in un caso giudiziario per tentata estorsione. Al centro della scena, ancora una volta, l’attore Raoul Bova, coinvolto in una faccenda che va ben oltre le pagine dei settimanali rosa. Tutto è cominciato con la diffusione pubblica di alcune chat tra lui e la modella Martina Ceretti, materiale che sarebbe finito nelle mani di Fabrizio Corona, che lo ha poi reso virale attraverso i suoi canali. La ricostruzione è ormai chiara: secondo quanto emerso, Bova avrebbe intrattenuto una conversazione via social con la giovane, che – anziché restare riservata – sarebbe stata condivisa dalla stessa Ceretti con un pr, il quale avrebbe successivamente girato i contenuti a Corona. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

