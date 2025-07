Raoul Bova parlano Monzino e Ceretti

Federico Monzino ha rivelato che tra lui e Ceretti non c'era solo amicizia: si complica il caso Raoul Bova che nel frattempo vuole sporgere denuncia contro Ryanair e il Napoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Raoul Bova, parlano Monzino e Ceretti

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Martina Ceretti ascoltata sugli audio con Raoul Bova: "Li ho mandati io a Monzino" #raoulbova #martinaceretti #28luglio https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/martina-ceretti-ascoltata-su-audio-con-raoul-bova-mandati-io-a-monzino_101571811-202502k.shtml Vai su X

"L’audio e le chat di Raoul Bova mi sono stati consegnati volontariamente da Federico Monzino e Martin Ceretti, inviati direttamente sul mio cellulare dal loro computer. Non c’è stata alcuna acquisizione fraudolenta del materiale. E nel momento in cui una dell Vai su Facebook

Martina Ceretti ascoltata sugli audio con Raoul Bova: Li ho mandati io a Monzino; Monzino sul Bova gate: «Io e Martina Ceretti? Siamo più che amici, ma ora non mi parla più. E Corona ha fatto tutto da solo; Federico Monzino: Ho inviato io l'audio di Raoul Bova e Martina Ceretti a Corona.

Monzino sul caso Bova: "Martina Ceretti mi ha autorizzato a mandare i messaggi a Corona. Siamo qualcosa in più che amici..." - Il 29enne imprenditore milanese parla al Corriere: "Ora non mi parla più. Si legge su huffingtonpost.it

Chi è Federico Monzino, il milionario che avrebbe ricattato Raoul Bova insieme a Martina Ceretti - Noto per la sua vita lussuosa e per il cognome blasonato, Federico Monzino è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona nel caso dei presunti audio e messaggi ... Lo riporta alfemminile.com