Raoul Bova il mistero si infittisce | la presunta amante Martina Ceretti è sparita anche Monzino la cerca

Negli ultimi giorni il nome di Raoul Bova è tornato a dominare le cronache per via di una vicenda delicata che ha preso una piega sempre piĂą enigmatica. Al centro dello scandalo, una giovane ragazza, Martina Ceretti, indicata da alcuni come presunta amante dell’attore. Dopo il clamore mediatico scatenato dalla diffusione di presunte chat private, Martina è letteralmente scomparsa dai radar: profili social disattivati, numero di telefono cambiato e nessun segno di vita pubblico. Anche chi le era molto vicino ammette di non riuscire piĂą a rintracciarla. Tra questi c’è Federico Monzino, amico storico della ragazza, che avrebbe avuto un ruolo cruciale nella diffusione dei messaggi che hanno messo in difficoltĂ Bova. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Raoul Bova, il mistero si infittisce: la presunta amante Martina Ceretti è sparita, anche Monzino la cerca

In questa notizia si parla di: raoul - bova - presunta - amante

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Mentre Raoul Bova comunica solo tramite il suo legale dopo gli audio fatti circolare da Fabrizio Corona rivolti alla sua presunta amante Martina Ceretti, modella di 23 anni, la ormai ex compagna Rocio Morales si gode l’estate in Puglia insieme alle figlie Luna Vai su Facebook

Nell'ultima puntata del suo podcast Fabrizio Corona ha diffuso i presunti messaggi e gli audio privati tra Raul Bova e Martina Ceretti. Intanto si rincorrono le voci della separazione tra l'attore e Rocio Munoz Morales Vai su X

Caso Bova: Rocio Muñoz Morales “soffre moltissimo” e Raoul prepara due denunce clamorose. Chi trema; Martina Ceretti, chi è la presunta amante di Bova: 5 tappe per un tradimento (e cosa dicono le chat); Raoul Bova, la presunta amante Martina Ceretti e l’audio virale su TikTok: cosa sta succedendo dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona.

Caso Raoul Bova, l’indiscrezione bomba: “Nel 2021 Rocío ha avuto un flirt con un collega” - Dopo la pubblicazione degli audio che Raoul Bova ha inviato a Martina Ceretti, sua presunta amante, il legale dell’attore ha sottolineato che la relazione tra il suo assistito e la compagna Rocio Muno ... Secondo tpi.it

Caso Raoul Bova, l’amico di Martina Cerretti: “Sono stato io a inviare l’audio a Corona, lei era d’accordo” - Federico Monzino, il pr milanese amico di Martina Cerretti, la presunta amante di Raoul Bova, rivela a La Repubblica di essere stato lui a inviare a Fabrizio Corona l’audio e le chat che l’attore e la ... Scrive tpi.it