Raid russi sull' Ucraina nella notte almeno 20 morti

Almeno 20 persone sono state uccise e 43 sono rimaste ferite nei raid russi della notte scorsa sulle regioni di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, nell'Ucraina sud-orientale, hanno riferito le autoritĂ . Nella regione di Zaporizhzhia, bombardamenti contro un istituto penitenziario hanno causato 16 morti e 35 feriti, ha affermato su Telegram il consigliere presidenziale ucraino Andriy Yermak, denunciando "un altro crimine di guerra da parte dei russi". Altri 3 attacchi nella regione di Dnipropetrovsk hanno causato almeno 4 morti e otto feriti, ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergiy Lysak. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Raid russi sull'Ucraina, nella notte almeno 20 morti

Raid russi su Sumy:3 mrti, 7 feriti - 2.11 E' di tre civili morti e 7 feriti il bilancio degli attacchi russi di ieri sulla regione ucraina orientale di Sumy,nei villaggi di confine di Bilopillia e Vorozhba, secondo le autoritĂ locali citate dai media di Kiev.

La casa della cantante ucraina all'Eurovision distrutta dai raid russi: "Sognavo tanto di tornarci" - "Casa. Sognavo tanto di tornarci": la musicista ucraina Khrystyna Starykova, cantante della band "Ziferblat" che rappresenterà l'Ucraina all'Eurovision Song Contest, condivide sui social il dolore nel vedere la propria casa distrutta dai bombardamenti russi.

Ucraina, nuovi raid russi nella notte. “Proposte di tregua ignorate” - (Adnkronos) – Mentre gli Usa insistono per un cessate il fuoco immediato e Zelensky ha sfidato Putin a incontrarsi di persona in Turchia giovedì 15 maggio, la Russia non accenna a diminuire gli attacchi contro l'Ucraina.

SUMY, KHARKIV, DNIPRO E ALTRE CITTA' ATTACCATE DALLA RUSSIA I raid contro più regioni dell'Ucraina hanno causato almeno due morti e otto feriti. In particolare, nella regione di Dnipropetrovsk, il governatore Serhiy Lisak ha parlato di una "notte terri

