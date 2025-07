Ragazzo di 19 anni accoltellato fuori dalla metropolitana a Roma | quattro arresti per tentato omicidio

Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver accoltellato, lo scorso maggio, un ragazzo di 19 anni fuori dalla stazione della metro Lucio Sestio, a Roma. Il giovane, colpito con un fendente al petto, era stato portato all'ospedale in fin di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

