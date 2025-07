Ragazzi imbattibili nella robotica Premiato ai Mondiali in Brasile il team dell’Istituto Facchinetti

Il Team Aurat dell’Istituto superiore Isis Facchinetti è stato premiato alla RoboCup Junior 2025, una delle competizioni di robotica piĂą prestigiose al mondo. Gli studenti hanno realizzato una performance tecnica e creativa, vincendo il premio Best Technical Documentation nella categoria OnStage. La gara si è svolta a Salvador de Bahia (Brasile). Il Team Aurat ha rappresentato l’istituto Facchinetti e l’ Italia al Mondiale, in qualitĂ di vincitore del primo premio nazionale nella medesima categoria, ottenuto durante le selezioni italiane della RoboCup Junior. In questa edizione erano in gara quasi 250 squadre (123 Junior e 112 Major) provenienti da 40 Paesi, con oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazzi imbattibili nella robotica. Premiato ai Mondiali in Brasile il team dell’Istituto Facchinetti

Con una storia d'amore tra gatti-robot il Team AURAT dell'Isis Facchinetti ha conquistato un premio importante al RoboCup Junior 2025, una delle competizioni di robotica piĂą prestigiose al mondo

