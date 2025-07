Raccolta di sangue nel segno di Paolo Borsellino 139 sacche anche da Messina

Sulle 1.361 sacche di sangue raccolte in Sicilia (785 in pi√Ļ rispetto allo stesso giorno del 2024) il 19 luglio, nel segno di Paolo Borsellino, 139 sono arrivate dal messinese. La provincia che s'√® piazzata al quarto posto nella raccolta. Quelle pi√Ļ performanti sono state invece Palermo, Enna e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: raccolta - sangue - segno - paolo

Il messaggio itinerante di "DonatoriNati": raccolta straordinaria di sangue al Goretti - Donare sangue è vita: è questo il messaggio itinerante di DonatoriNati, l'iniziativa che questa mattina ha fatto tappa a Latina per una donazione di sangue straordinaria all'ospedale Santa Maria Goretti.

Raccolta sangue nel municipio di Brindisi: consiglieri, assessori e cittadini fanno la loro parte - Consiglieri comunali, assessori, dipendenti comunali e semplici cittadini: tutti a donare il sangue stamattina, presso l'autoemoteca parcheggiata nel cortile di Palazzo di Città.

Dona il sangue, regala un sorriso: giornata di raccolta con animazione per bambini - CAROVIGNO - Si rinnova l'appuntamento con la giornata di raccolta sangue, organizzata presso la nuova sede Avis dell'Istituto del Prete a CArovigno, in programma per mercoledì 14 maggio, dalle ore 15:00 alle 19:00.

Raccolta di sangue nel segno di Paolo Borsellino, 139 sacche anche da Messina https://ift.tt/tlarqL8 https://ift.tt/iecqvCI Vai su X

IL DONO DEL SANGUE AL GIUBILEO DEI GIOVANI 2025 In occasione del Giubileo dei Giovani 2025, dal 29 luglio al 1 agosto compresi, Fratres nazionale in collaborazione con Fratres Roma, Centro Trasfusionale dell'Ospedale Santo Spirito di Roma, Uoc Si Vai su Facebook

Raccolta di sangue nel segno di Paolo Borsellino, sacche anche (ma non troppe) da Agrigento; Livorno, prima donazione di sangue per i rappresentanti delle comunità etniche; Campobello di Mazara ricorda Paolo Borsellino: giornata di raccolta sangue e cerimonia per la legalità.