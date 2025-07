Raccolta di rifiuti l' affidamento verrà attribuito attraverso una procedura a evidenza pubblica

"Mettere fine a una procedura che va avanti dal 2017" è un passaggio dell'intervento del vicesindaco Alessandro Balboni nel corso della seduta pomeridiana di lunedì 18 luglio, dove è stata approvata la proposta di delibera relativa all'affidamento del servizio pubblico di raccolta di rifiuti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: raccolta - rifiuti - affidamento - procedura

«I piccoli cestini presi d’assalto da chi non fa la raccolta puntuale dei rifiuti» - «Questa situazione ormai si presenta quotidianamente da quando è cominciata nel mio quartiere la raccolta puntuale del rifiuto indifferenziato.

Cortona, ecco gli shopper per la raccolta dei rifiuti delle strutture ricettive del centro storico - Arezzo, 13 maggio 2025 – Cortona, ecco gli shopper per la raccolta dei rifiuti delle strutture ricettive del centro storico Partita la distribuzione dei kit.

Addio sacchi in strada. Dal 2 giugno cambia la raccolta rifiuti in centro storico - A partire dal 2 giugno 2025, il centro storico di Modena vedrà l’avvio di un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che eliminerà definitivamente i sacchi esposti su suolo pubblico, a vantaggio di maggiore decoro urbano e una gestione più funzionale dei conferimenti da parte dei cittadini.

Raccolta di rifiuti, l'affidamento verrà attribuito attraverso una procedura a evidenza pubblica https://ift.tt/KyvTlqj https://ift.tt/K0ol7xz Vai su X

Avviata la procedura di gara per i servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale di Rignano Flaminio Fino al prossimo 14 luglio è aperta la procedura di gara per il servizio della racc Vai su Facebook

Raccolta di rifiuti, l'affidamento verrà attribuito attraverso una procedura a evidenza pubblica; Raccolta e trasporto rifiuti, le proroghe reiterate sono incompatibili con l’ordinamento; Appalto servizio rifiuti, affidamento in unico lotto va motivato.

Riqualificazione del centro per la raccolta dei rifiuti. Al via la ... - Al via la procedura per l’affidamento dei lavori Al via i lavori per il nuovo centro di raccolta rifiuti di Casalpusterlengo. Lo riporta ilgiorno.it

Rifiuti, aumenta la tariffa: "Sono cresciuti i costi". La Pigna: "È una stangata" - La denuncia della lista civica: "Incremento medio dell’8,17%, un salasso". Come scrive msn.com