Questa serie Netflix premiata dal pubblico è stata rinnovata per una seconda stagione

La serie crime, con protagonista un indomabile e sofferente ranger, ha ottenuto il rinnovo per un'altra stagione dopo aver scalato le classifiche della piattaforma Dopo il successo di pubblico ottenuto al debutto, Netflix ha rinnovato Untamed per la seconda stagione, secondo quanto riportato da Variety. Annunciata inizialmente come serie limitata, la serie drammatica ambientata nel Parco Nazionale di Yosemite ha debuttato il 17 luglio ottenendo ottimi ascolti e il plauso della critica, il che ha portato al suo rapido rinnovo. La serie è ufficialmente descritta come un "thriller misterioso incentrato sui personaggi che segue l'agente speciale del National Parks Service Kyle Turner, interpretato da Eric Bana, che lavora per far rispettare la legge umana nella vasta natura selvaggia". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Questa serie Netflix premiata dal pubblico è stata rinnovata per una seconda stagione

In questa notizia si parla di: serie - stagione - netflix - pubblico

Fondazione – Stagione 3: il primo teaser della serie Apple Tv+ - Fondazione – Stagione 3: il primo teaser della serie Apple Tv+ Apple TV+ ha presentato oggi il primo teaser della terza stagione di Fondazione (Foundation), l’epica saga di David S.

La decisione cruciale della stagione 8 di the rookie che può salvare la serie - La serie televisiva The Rookie ha attraversato momenti di calo qualitativo negli ultimi anni, nonostante un successo costante in termini di ascolti sin dalla sua prima messa in onda.

Maceratese in Serie D: la promozione di De Cesare e la stagione da cardiopalma - "Sin dal primo giorno noi, società , squadra e tifosi abbiamo lavorato in un’unica direzione e con una simile premessa i frutti arrivano".

La terza stagione di Monsters non è ancora uscita, ma Netflix oggi ha annunciato già il cast della quarta, su Lizzie Borden Ecco chi interpreterà l'attrice protagonista (è figlia di due grandi attori!) https://cinemaserietv.it/serie-tv/news-serie-tv/il-cast-di-monster- Vai su Facebook

Mercoledì Addams 2 è in uscita su Netflix: tutto quello che dovete sapere in vista della seconda stagione; «Un cult dimenticato»: il pubblico non si dà pace per questa serie horror cancellata da Netflix dopo una sola stagione; 'Per sempre': ci sarà una seconda stagione?.

Untamed continua: Netflix ordina la stagione 2 dopo il successo di pubblico - La serie più vista su Netflix nelle ultime due settimane, Untamed tornerà con una seconda stagione. Secondo comingsoon.it

Questa serie Netflix premiata dal pubblico è stata rinnovata per una seconda stagione - La serie crime, con protagonista un indomabile e sofferente ranger, ha ottenuto il rinnovo per un'altra stagione dopo aver scalato le classifiche della piattaforma ... Da msn.com