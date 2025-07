Questa sera martedì 29 luglio andrà in onda su Canale 5 la sesta puntata del docu-reality Ecco che cosa accadrà

Conto alla rovescia per l’avvio della trilogia di Temptation Island. Questa sera, martedì 29 luglio, a partire dalle 21.20 su Canale 5, andrà in onda il primo dei tre appuntamenti settimanali previsti per la trasmissione che sta appassionando sempre di più il pubblico. Prosegue il viaggio nei sentimenti giunto alla sua sesta puntata. Dopo il falò di confronto tra Sonia e Simone, in cui i due sono usciti separati a seguito di alcuni comportamenti del fidanzato, il programma è pronto a tornare con nuovi colpi di scena. Sono, dunque, quattro le coppie rimaste che ­– non sposate e senza figli in comune – proseguono con l’esperienza, mettendo alla prova il loro amore, nel villaggio delle “tentazioni”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

