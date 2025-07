Quanto costano gli incendi boschivi allo Stato italiano? Le cifre monstre della crisi climatica e la mano dell’uomo

Sono cifre da capogiro quelle che ruotano attorno alla gestione dell'emergenza incendi in Italia. Cifre che potrebbero essere mitigate dalla prevenzione, nonostante la crisi climatica. Il Wwf ha parlato proprio in queste ore di " inestimabili danni ambientali " provocati da migliaia di incendi boschivi che si sono sviluppati in diverse aree d'Europa e nel sud Italia. In Sardegna, Calabria, Puglia e Sicilia le principali emergenze. Ma se dal punto di vista ambientale le conseguenze dei roghi sono incalcolabili, da un punto di vista pratico quanto ci costano gli incendi in Italia?

