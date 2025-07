Quadarella e Ceccon conquistano l’argento nei 1500m stile e libero e 100m dorso Per entrambi nuovo record europeo

Simona Quadarella e Thomas Ceccon sono stati protagonisti di una straordinaria impresa, pur mancando l'oro. La 26enne romana si è piazzata seconda nei 1500m stile libero firmando il nuovo record europeo, così come Thomas Ceccon, argento nei 100m dorso maschile insieme al record continentale. MONDIALI NUOTO SINGAPORE 2025: QUADARELLA E CECCON CINQUISTANO L'ARGENTO E FIRMANO IL NUOVO RECORD EUROPEO L'azzurra aveva giĂ dimostrato di puntare al podio nelle elimatorie, dove aveva ottenuto un ottimo terzo tempo che le è valso la finale alle spalle della fortissima Ledecky. L'atto conclusivo ha visto come al solito la campionessa americana partire fortissimo subito sotto il record mondiale, mentre la Quadarella si è attestata in terza posizione dietro la Pallister.

