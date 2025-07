Pusher albanesi ospiti in casa di un 50enne | denunciati

Gli agenti del Posto estivo di Cesenatico, nell’ultimo weekend di luglio, hanno svolto numerosi servizi di prevenzione e repressione dei reati, con una intensificazione dei posti di controllo sulle vie principali di accesso alla riviera tra Cesenatico e San Mauro Mare, in previsione di un aumento di arrivi di turisti. Sono stati effettuati 23 posti di controllo, che hanno portato all’identificazione di oltre 310 persone, tra cui una trentina di stranieri. I veicoli fermati e sottoposti a verifica sono stati 115 e nella circostanza non sono state constatate irregolarità . Vari sono stati gli interventi per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e dei furti in abitazione in particolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pusher albanesi ospiti in casa di un 50enne: denunciati

