Puntiamo al vigile di quartiere e a un maggiore servizio di prossimità

"Esprimiamo soddisfazione verso il progetto “Notti sicure” lanciato dall’amministrazione comunale". Lo sottolineano in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia Giovanni Ricci e Alessandro Di Vito insieme al segretario comunale azzurro Claudio Lazzarini. "La nuova presenza del corpo di polizia locale fino al 21 settembre dalle 18 e 30 alle 3 di notte nelle serate di giovedi, venerdi e sabato - spiegano - è un chiaro segnale che questa amministrazione ha come obiettivo prioritario la sicurezza dei cittadini, e che cercherĂ con i mezzi a disposizione di potenziare il servizio per permettere a tutti una fruibilitá migliore del centro storico e dei servizi serali offerti dalla nostra cittĂ a tutti i cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

