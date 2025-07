Pulisic | Milan devi tornare in Champions Allegri? Vedi che è bravo da come parla ai giocatori

L’americano: "Spingerò al massimo per segnare ancora di più. Il nuovo tecnico crea il giusto feeling, abbiamo iniziato nel migliore dei modi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pulisic: "Milan, devi tornare in Champions. Allegri? Vedi che è bravo da come parla ai giocatori"

Pagelle Milan-Bologna, i voti di Gazzetta: Pulisic stecca - Le pagelle di Milan-Bologna 0-1, finale della Coppa Italia 2024-2025. Voti e giudizi rossoneri de 'La Gazzetta dello Sport'

PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 0-1: Ndoye fa il fenomeno, delusione Pulisic! - Voti, Top e Flop della sfida andata in scena allo stadio Olimpico e valevole per la finale di Coppa Italia Dopo un primo tempo ricco di episodi arbitri e di occasioni, il match si sblocca nella ripresa grazie a Ndoye.

Pulisic, l’uragano americano del Milan: gol e assist da Top Player in Serie A - Christian Pulisic si sta consacrando come uno dei giocatori più decisivi e completi della Serie A: i dati in campionato

Il Milan si appresta a scendere in campo contro il Liverpool: Max Allegri punta ancora su Leao come prima punta Questo l'XI iniziale dei rossoneri: Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Bartesaghi, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Pulisic, Leao

? #fantacalcio: #pulisic carico al ritiro del #milan #seriea

Milan, Pulisic è carico per l'inizio della nuova stagione: "Che bello essere tornato!" - Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri prende forma, tra nuovi acquisti e giocatori reduci dall'ultima e disastrosa stagione e vogliosi di riscatto. Si legge su tuttomercatoweb.com