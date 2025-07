PS4 Disponibile PS4HEN Lite 2.20 per PS4 5.05-12.02

KrisztianKende  ha rilasciato una nuova versione del famoso exploit per PlayStation 4: PS4HEN Lite 2.2.0, una variante più leggera e ottimizzata rispetto alla versione standard, mantenendo solo le funzionalità essenziali per il jailbreak. Questo progetto si basa sul lavoro di Scene-Collective  (ps4-hen e ps4-payload-sdk) e offre un’esperienza più snella senza rinunciare alle funzioni fondamentali. Compatibilità . PS4HEN Lite 2.2.0 supporta i firmware dalla 5.05 fino alla 12.02, rendendolo una scelta eccellente per chi vuole sbloccare la propria console senza aggiornamenti forzati. Funzionalità Principali. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: lite - disponibile - ps4hen - versione

