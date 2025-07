PS3 Duck Hunt Remake PS3 MOVE Edition | Rivive il mitico sparatutto con il PlayStation Move

Il celebre¬† Duck Hunt, storico gioco di tiro per NES che ha accompagnato intere generazioni, torna in una versione rinnovata e moderna per PlayStation 3. Grazie al lavoro di un appassionato sviluppatore homebrew, √® ora disponibile¬† Duck Hunt Remake PS3 MOVE Edition, un adattamento che sfrutta le potenzialit√† del controller Move per offrire un‚Äôesperienza di gioco pi√Ļ immersiva e fedele allo spirito originale. Un classico in nuova veste. Realizzato come progetto homebrew, questo remake ripropone la classica modalit√† di gioco in cui i giocatori devono abbattere anatre volanti utilizzando¬† il controller Move come fosse una vera pistola ottica. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net