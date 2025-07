Slalom tra le buche, danni ai pneumatici e pericolo per la circolazione. Sono bastati il temporale della settimana scorsa e la pioggia intensa di ieri per riaccendere l’allarme-strade in Valsamoggia. Con gli ultimi rattoppi realizzati in emergenza sulle voragini fatte con il catrame a freddo sbriciolarsi sotto la pressione dei mezzi pesanti. Fatti che aggiungono sorpresa per la valutazione dello stato della strada provinciale 78 Castelfranco-Monteveglio-Bazzano, emerso pochi giorni fa nel corso del consiglio metropolitano. All’interrogazione del consigliere Alessandro Santoni (Uniti per l’alternativa) che poneva all’attenzione del sindaco metropolitano lo stato di questa strada di competenza di Palazzo Malvezzi in particolare nel tratto tra la rotonda di Monteveglio e Bazzano, il dirigente del settore viabilità e manutenzione ha chiarito che "l’ultimo intervento di manutenzione straordinaria risale al 2020 e che questa strada non è prevista nella programmazione 2025 – 2026, in quanto in quella area sono state ritenute maggiormente urgenti altre strade, ma ci riserviamo, grazie alla segnalazione, una ulteriore verifica, nei tempi consentiti dalla programmazione delle risorse". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Provinciale colabrodo: "Lavori non previsti"