Provincia incontro tra il neo prefetto Palmisani e la presidente Patelli

La presidente della Provincia Monica Patelli ha ricevuto, nella mattinata del 29 luglio, il nuovo prefetto di Piacenza Patrizia Palmisani. In occasione del cordiale incontro istituzionale, che ha toccato diversi ambiti di interesse comune ed è stato concluso da un reciproco augurio di buon lavoro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

