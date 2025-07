Prosegue il momento nero di Jasmine Paolini | cede a Ito e saluta Montreal dopo un match rocambolesco

Forse è la piĂą allarmante delle sconfitte recenti di Jasmine Paolini, quella che arriva all’esordio del WTA 1000 di Montreal. La toscana, numero 9 del mondo, viene sorpresa dalla giapponese Aoi Ito, numero 110 WTA, il cui unico risultato di rilievo finora era stato quello della semifinale a Tokyo. 2-6 7-5 7-6(5) il punteggio a favore della 2004 nipponica in due ore e 27 minuti. Primo set che comincia in modo perlomeno strano per Paolini, che sbaglia qualsiasi cosa e concede subito il break. Le basta un attimo, però, per riaversi e prendere rapidamente in mano le sorti della situazione, sovvertendo anche il dritto in chop di Ito che è la sua caratteristica piĂą visibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Prosegue il momento nero di Jasmine Paolini: cede a Ito e saluta Montreal dopo un match rocambolesco

