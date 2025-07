Pronto sono Sabelli | la geniale trovata del Genoa per far abbonare i tifosi

Da giocatori di Serie A a call center per un giorno. Sabelli, Malinovskyi e Vitinha hanno lasciato da parte scarpini e pallone per prendere in mano la cornetta del telefono e chiamare direttamente i tifosi del Genoa per convincerli ad abbonarsi. La reazione dei fortunati genoani è tutta da vedere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Pronto, sono Sabelli": la geniale trovata del Genoa per far abbonare i tifosi

Alfa, passione Genoa: dall'idolo Milito al feat con Sabelli. E quella cena con Criscito... - Alfa non ha mai nascosto la sua passione viscerale per il Genoa. Dall'idolo Diego Milito alla vacanza ideale con Sabelli a Las Vegas, passando per una cena con lo storico capitano Domenico Criscito: il giovane cantante si racconta, rispondendo a una raffica di domande che mescolano sport e musica.

Vogliacco torna al Genoa ma Gilardino lo vuole a Pisa Il Toro l'aveva seguito a gennaio, ma il difensore Alessandro Vogliacco, tra l'altro genero del compianto Sinisa Mihajlovic, aveva scelto Parma. Ora è finito il suo prestito ed è rientrato al Genoa, in attesa di Vai su Facebook

Genoa, accordo con Sabelli: pronto il prolungamento di contratto - Sabelli è arrivato al Genoa nell'estate 2021 e, dopo una semestrale parentesi a Brescia, ha vestito la maglia della squadra più antica d'Italia in 87 occasioni tra Serie A, B e Coppa Italia ... Secondo calciomercato.com