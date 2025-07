Altro che pieno organico al pronto soccorso di Urbino: a settembre potrebbe dimezzarsi. A lanciare l’allarme, citando fonti interne al nosocomio urbinate, è la lista ‘Pace Salute Lavoro’, tra i gruppi che sosterranno il centrosinistra alle prossime regionali. "I proclami della Regione – dicono dal gruppo – sull’assunzione di nuovo organico per i pronto soccorso della provincia nascondono in realtà problemi ben lontani dall’essere risolti. A Urbino dovrebbero arrivare due medici, ma ciò non porterebbe il personale ai numeri pre Covid: a quanto pare infatti arriveranno a breve le dimissioni di almeno due professioniste; l’ennesimo abbandono da parte di personale prezioso, motivato, esperto e non facilmente sostituibile, non più in grado di reggere insostenibili condizioni lavorative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pronto soccorso, piena emergenza. L’organico potrebbe dimezzarsi