Ludogorets-Rijeka è la gara di ritorno dei preliminari di Champions League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Zero a zero all’andata. Partita tosta. Non tantissime occasioni e il Ludogorets è riuscito a evitare il tracollo. Sì, il Rijeka ci ha messo di più in campo, sapendo di dover mettere fieno in cascina per riuscire ad affrontare senza chissà quali particolari problemi, o per meglio dire con meno problematiche, la gara di ritorno. Non ci è riuscito. E questo dice molto. (Lapresse) – Ilveggente.it Si è ripreso il Ludogorets nelle ultime settimane dopo un periodo di forte crisi e appannamento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Ludogorets-Rijeka: non solo la vittoria, ma anche l’over cartellini