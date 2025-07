Pronostico Gauff-Collins | derby americano senza precedenti

Gauff-Collins è un match valido per il torneo Wta di Montreal: analisi, statistiche, notizie, orario e pronostico Coco Gauff, testa di serie numero 1, aprirĂ la sua campagna al torneo WTA di Montreal con un affascinante secondo turno tutto americano contro Danielle Collins. Gauff ha beneficiato di un bye al primo turno, mentre Collins ha superato con autoritĂ la qualificata Viktoriya Tomova in due set. Si tratta del primo confronto assoluto tra le due. (LaPresse) – IlVeggente.it  Gauff sta vivendo una stagione di altissimo livello: dopo un leggero calo a metĂ anno, ha dominato sulla terra battuta, raggiungendo i quarti a Melbourne e Stoccarda, e poi tre finali consecutive a Madrid, Roma e Roland Garros, dove ha conquistato il secondo titolo Slam battendo in finale la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

